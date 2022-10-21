Tepsco предлагает внедрение технологий "зеленой энергии" в Агдаме

Азербайджан обсудил с японской компанией Tepsco предложения по внедрению технологий "зеленой энергии" в городе Агдаме.

Азербайджан обсудил с японской компанией Tepsco предложения по внедрению технологий "зеленой энергии" в городе Агдаме.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написал Эмин Гусейнов - специальный представитель президента на освобожденных территориях Азербайджана (кроме Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район.

Э.Гусейнов встретился в Японии с представителями компании Tepsco.

Он посетил Исследовательский центр Tepsco и "умный город" Кашина-во-ха и ознакомился с проделанной тут работой.