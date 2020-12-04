ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА: "Азеригаз" приступило к планированию работ по газификации освобожденных территорий

Кроме того, ПО старается незамедлительно реагировать на обращения семей шехидов и участников боевых действий относительно проблем с подачей газа в их квартиры или накопившимся долгом за него

Смотреть без боли на видеокадры из освобожденных территорий невозможно: выжженная земля, полная разруха… Они хотели превратить наш «черный сад» в «черную землю», они думали, что потушили тепло в наших очагах…

28 лет терпеливой работы и 44 дня героических сражений доказали обратное. И теперь, как заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, начинается новая эра для нашей страны - эра созидания, эра развития, эра восстановления наших освобожденных территорий.

Конечно, первое, что необходимо сделать на очищенных от оккупантов землях - это создать инфраструктуру - на большей части земель практически с нуля, в редких случаях капитально отремонтировав имеющиеся объекты.

Для Азербайджана, где объем газо- и энергообеспечения населенных пунктов почти достигает 100%, создать соответствующие условия на освобожденных землях, конечно, труда не составит. Правда, для начала необходимо решить вопросы безопасности, очистить территории от мин и т.д.

Но желание начать работы настолько велико, что, производственное объединение "Азеригаз" по поручению руководства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) уже запустило подготовку предварительного технико-экономического обоснования работ по газификации освобожденных территорий.

Впрочем, тут отметим, что все дни, когда шла Отечественная война, и враги вопреки всем нормам международного, военного, да и просто человеческого права обстреливали прифронтовые районы Азербайджана, нанося серьезный ущерб их инфраструктуре, в том числе и газовому хозяйству, сотрудники «Азеригаз» были на своем посту. Был создан оперативный штаб, который незамедлительно реагировал на поступающие с этих районов сообщения о неполадках в сети. Кроме того, по рекомендациям военных временами с целью обеспечения безопасности населения ограничивалась подача газа в трубопроводы. Но сегодня, когда война уже позади, практически все нынешние абоненты ПО «Азеригаз» в Карабахском регионе стабильно обеспечиваются «голубым топливом».

Кроме того, «Азеригаз» старается незамедлительно реагировать на обращения семей шехидов и участников боевых действий относительно проблем с подачей газа в их квартиры или накопившимся долгом за него…

Возвращаясь же к планам по созданию и восстановлению на освобожденных землях, отметим, что, да, пока не то, чтобы начать физические работы, но даже детально изучить территорию по понятным причинам дело не пары-тройки месяцев. Но газовики, как уже было сказано выше, к планированию приступили. Ведь 28 лет назад газ в Карабах поступал именно из Азербайджана, и все необходимые для проектов данные бережно хранились газовиками с надеждой на наступление «того дня». Вот он и наступил, и эти данные помогают делать определенные наметки, позволяющие существенно ускорить работы в будущем.

По этой причине в кратчайшие сроки были определены первоначальные направления для новых магистральных газопроводов – это Беюк Бахманли-Физули-Гадрут-Шуша, Азад Гарагоюнлу-Агдам, Горадиз-Джебраил-Зангилан-Губадлы-Лачин, Геранбой-Кельбаджар. Понятно, что трубопроводы уже будут рассчитаны под новые социально-экономические цели для этого региона – известно, что в этом направлении начата работа, изучаются возможности развития тех или иных сфер по каждому из вызволенных из-под оккупации районов, строительство промышленных объектов, развитие фермерских хозяйств и др. Кроме того, необходимо также иметь на руках и генеральные планы по застройке разрушенных городов и сел, чтобы эффективно распределить газопроводную инфраструктуру.

Да, рельеф в некоторых районах достаточно сложный, и особенно в горные села прокладка трубопроводного маршрута будет сопряжена с проблемами. Однако, следует учесть, что за последние годы ПО «Азеригаз» набрало достаточный опыт в этой сфере, и с успехом обеспечивает газоснабжение в населенных пунктах, находящихся на приличной высоте от уровня моря. То есть, технически и технологически ресурсы для проведения подобных работ в краткие сроки у газовиков имеются. Что касается финансовых вливаний, то с этим также никаких проблем не предвидится – накопленных Азербайджаном резервов, возможностей госбюджета и самого SOCAR сполна хватит для того, чтобы каждый абонент газораспределительной сети Карабаха бесперебойно получал газ в требуемом объеме и качестве.

По подсчетам экспертов, после того, как в Карабах вернется жизнь, ежегодная потребность в «голубом топливе» в этом регионе может достигать до 200 млн кубометров. Естественно, обеспечить этот объем за счет собственной газодобычи Азербайджану труда не составит: как отмечал ранее Президент Ильхам Алиев, наши подтвержденные запасы газа составляют 2,6 трлн кубометров, прогнозируемые запасы - 3 трлн кубометров. Это позволяет Азербайджану еще 100 лет быть надежным экспортером углеводородных ресурсов, естественно, что и энергетическая самодостаточность страны все эти долгие годы будет находиться на 100%-ной отметке.

Итак, газовики на старте, с нетерпением ждут, когда же можно начать физические работы на освобожденных территориях и внести свой вклад в их возрождение. И вдохнуть тепло в разрушенные очаги «черного сада».

Эксперт Гулу Нуриев