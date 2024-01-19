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Теодора Георгиева: Расширенные мощности IGB будут доступны в июле

Теодора Георгиева: Расширенные мощности IGB будут доступны в июле В условиях изменения ситуации в области безопасности и энергетики в регионе активно изучаются возможности расширения интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в соответствии с растущими потребностями рынка.
Энергетика
19 января 2024 г. 11:44
Теодора Георгиева: Расширенные мощности IGB будут доступны в июле

В условиях изменения ситуации в области безопасности и энергетики в регионе активно изучаются возможности расширения интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в соответствии с растущими потребностями рынка.

Об этом Report сказала исполнительный директор ICGB Теодора Георгиева.

Текущая пропускная способность IGB, по которому транспортируется азербайджанский природный газ, составляет 3 млрд кубометров в год. Оставшиеся мощности выставляются на продажу на платформах PRISMA и RBP.

По словам Георгиевой, интерконнектор обеспечивает примерно половину внутреннего потребления Болгарии и создает возможность поставок из новых источников в другие страны региона - Молдову и Украину.

Исполнительный директор отметила, что ICGB инициировал процесс увеличения мощности и в координации с операторами системы передачи (TSO) уже реализовал необязывающую фазу этого процесса, чтобы изучить заинтересованность рынка в увеличении мощности трубопровода до 5 млрд кубометров в год для удовлетворения растущего спроса.

"Мы видим положительные результаты необязывающей фазы. Обязывающая фаза, когда энерготрейдеры и грузоотправители смогут резервировать мощности, запланирована на июль 2024 года. Также компания работает над оценкой потенциальных инвестиций, и окончательное решение в этом вопросе примут BEH Ltd и IGI Poseidon, - сказала она.

После решения о продолжении расширении ICGB выберет подрядчика для стадии проектирования, консультантов для внесения изменений в имеющуюся инфраструктуру и, наконец, приступит к закупкам и строительству, сказала она.

"ICGB является активным сторонником более тесного сотрудничества с другими TSO и странами Западных Балкан, Юго-Восточной и Центральной Европы для усовершенствования энергетической инфраструктуры региона. Мы поддерживаем расширение инициативы "Вертикальный газовый коридор", в которую входят TSO Молдовы и Украины, чтобы снизить энергозависимость, обеспечить безопасные маршруты и диверсификацию поставок", - добавила Георгиева.

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Версия на английском языке Executive officer: Expanded volumes of IGB will be ordered in July - EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке İcraçı direktor: "IGB-nin genişləndirilmiş həcmləri iyulda sifariş ediləcək" - EKSKLÜZİV

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