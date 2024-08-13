ТЭО проекта прокладки Черноморского энергетического кабеля подтвердило его перспективность

Международное технико-экономическое исследование (ТЭО) подтвердило экономическую и техническую перспективность проекта строительства Черноморского кабеля зеленой энергии, реализация которого была инициирована Азербайджаном.

Международное технико-экономическое обоснование (ТЭО) подтвердило экономическую и техническую перспективность проекта строительства Черноморского кабеля зеленой энергии, реализация которого была инициирована Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщило Минэкономики Грузии.

ТЭО проводилось с 2022 года. Его подготовила итальянская консалтинговая компания CESI по заказу госкомпании "Грузинская государственная электросистема" при поддержке Всемирного банка и министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

"Согласно данному исследованию, проект черноморского подводного кабеля [зеленой энергии] является перспективным, технически и экономически осуществимым", - говорится в сообщении Минэкомики.

Отмечается, что в рамках исследования были определены оптимальные характеристики электрокабеля, проведен расчет стоимости строительства и экономический анализ проекта. Также была определена предварительная трасса наземного и морского участков кабеля, разработаны план реализации проекта и стратегия закупок. Также разработано описание работ, необходимых для проведения геотехнических, геофизических, экологических и археологических исследований морского дна и подготовлено техническое задание на тендер.

В 2025-2026 годах будут подготовлены исследования экологического и социального воздействия, а также оценка влияния проекта на морское дно.

В конце мая 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии подписали меморандум для создания совместного предприятия (СП) в рамках реализации проекта "Зеленого энергетического коридора Каспий - Черное море - Европа" (Black Sea Energy).

17 декабря 2022 года в Бухаресте четыре страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1 ГВт и протяженностью 1,195 тыс. км. В июне 2023 года было объявлено о присоединении к проекту Болгарии.

Кабель предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

Строительство объекта займет 3-4 года. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.