ТЭО объединения энергосистем Азербайджана, Ирана и России подготовят к концу года

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) объединения электроэнергетических систем Азербайджана, Ирана и России должно быть готово к концу года.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) объединения электроэнергетических систем Азербайджана, Ирана и России должно быть готово к концу года.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Минэнерго России.

"Стороны договорились, что доработка ТЭО объединения электроэнергетических систем Азербайджана, Ирана и России должна быть завершена к концу 2023 года", - говорится в сообщении.

Решение было принято в ходе трехсторонних переговоров заместителя министра энергетики Азербайджана Эльнура Солтанова, заместителя министра энергетики России Павла Сниккарса, заместителя министра энергетики Ирана Хомаюна Хаери, а также представителей заинтересованных энергетический компаний трех стран.

"На сегодняшний день продолжается разработка технико-экономического обоснования проекта, согласован ряд этапов ТЭО. Детально анализируются различные условия передачи электроэнергии по электрическим сетям участвующих стран, а также рассматривается целесообразность строительства дополнительных энергообъектов", - отметил Павел Сниккарс.