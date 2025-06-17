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Телеканал Euronews подготовил сюжет о прошедшей в Баку Энергетической неделе

Телеканал Euronews подготовил сюжет о прошедшей в Баку Энергетической неделе Телеканал Euronews подготовил сюжет, посвященный прошедшей Бакинской энергетической неделе, которая в этом году отметила свое 30-летие.
Энергетика
17 июня 2025 г. 11:22
Телеканал Euronews подготовил сюжет о прошедшей в Баку Энергетической неделе

Телеканал Euronews подготовил репортаж, посвященный Бакинской энергетической неделе, которая в этом году отметила свое 30-летие.

Как передает Report, мероприятие, которое прошло 2-4 июня, акцентировало внимание на стремлении Азербайджана к 2030 году создать 6,5 ГВт мощностей возобновляемой энергии, что превышает 35% установленной мощности энергетической системы страны.

"Целью этого мероприятия являлось рассказать миру о том, что у нас есть, какова наша миссия и видение, и как мы можем объединить мир, как на региональном, так и на глобальном уровне, чтобы реализовать этот потенциал во благо Азербайджана, мира и региона. Помимо традиционных энергетических ресурсов, мы также рассказываем наше видение в области зеленой энергии и декарбонизации", - заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

Телеканал подчеркивает, что это не просто демонстрация существующих возможностей в энергетической сфере и роли Азербайджана в этом вопросе.

"К 2050 году мы станем энергетической компанией с нулевым уровнем выбросов. У нас также есть очень амбициозные цели на 2030 и 2035 годы", - заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Афган Исаев, отметив, что Азербайджан стремится к декарбонизации, и производству возобновляемой энергии.

Euronews подчеркивает, что Бакинская энергетическая неделя позволила сблизить темы энергетической безопасности, технологического прогресса и политического сотрудничества.

"Энергетическая безопасность и экспорт чистой энергии - это важные темы. Этому региону уделяется большое внимание с точки зрения энергетической, продовольственной и водной безопасности <...> Это отличная платформа, и сегодня мы здесь, чтобы поддержать путь Азербайджана", - цитирует телеканал слова руководителя отдела развития бизнеса и инвестиций в регионе СНГ компании "Masdar" (ОАЭ) Мариам Аль-Мазруи.

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Версия на азербайджанском языке “Euronews” telekanalı Bakı Enerji Həftəsi barədə süjet hazırlayıb
Версия на английском языке Euronews TV channel prepares story about Energy Week that took place in Baku

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