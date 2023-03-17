Теймур Гулиев: SOCAR в этом году определит цели, связанные с "зеленой энергией"

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в ближайшие 6 месяцев определит цели, связанные с "зеленой энергией".

Как сообщает Report, об этом заявил представитель SOCAR Теймур Гулиев на семинаре "Зеленый водород - путь к декарбонизации".

T.Гулиев отметил, что в настоящее время SOCAR сотрудничает по данному вопросу с международной консалтинговой компанией: "Европа также возлагает большие надежды на водород. Анализ рынка показывает, что их потребность в водороде будет расти. Ожидается, что к 2030 году эта потребность увеличится до 1,5 млрд долларов США. Поэтому у нас есть планы по экспорту водорода в Европу".