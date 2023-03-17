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Теймур Гулиев: SOCAR в этом году определит цели, связанные с "зеленой энергией" 

Теймур Гулиев: SOCAR в этом году определит цели, связанные с "зеленой энергией" 
Энергетика
17 марта 2023 г. 13:52
Теймур Гулиев: SOCAR в этом году определит цели, связанные с зеленой энергией 

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в ближайшие 6 месяцев определит цели, связанные с "зеленой энергией".

Как сообщает Report, об этом заявил представитель SOCAR Теймур Гулиев на семинаре "Зеленый водород - путь к декарбонизации".

T.Гулиев отметил, что в настоящее время SOCAR сотрудничает по данному вопросу с международной консалтинговой компанией: "Европа также возлагает большие надежды на водород. Анализ рынка показывает, что их потребность в водороде будет расти. Ожидается, что к 2030 году эта потребность увеличится до 1,5 млрд долларов США. Поэтому у нас есть планы по экспорту водорода в Европу".

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Версия на азербайджанском языке Teymur Quliyev: "SOCAR bu il "yaşıl enerji" ilə bağlı hədəflərini müəyyənləşdirəcək"

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