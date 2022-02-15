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Теймур Абдуллаев: Через Зангезурский коридор будет экспортироваться энергия в Турцию и Европу

Теймур Абдуллаев: Через Зангезурский коридор будет экспортироваться энергия в Турцию и Европу В ближайшей перспективе можно будет осуществлять экспорт электроэнергии из Нахчывана в Турцию и Европу.
Энергетика
15 февраля 2022 г. 16:13
Теймур Абдуллаев: Через Зангезурский коридор будет экспортироваться энергия в Турцию и Европу

В ближайшей перспективе можно будет осуществлять экспорт электроэнергии из Нахчывана в Турцию и Европу.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил начальник Центра по связям с общественностью ОАО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

"В связи с этим в ближайшие дни начнется прокладка линии напряжением 330 кВ длиной 130 км из Агджабеди и длиной 132 км из Имишли в Джебраил, в том числе строительство новых подстанций мощностью 330 кВ в Джебраиле и Нахчыване, прокладка линии напряжением 330 кВ в Нахчыван через Зангезурский коридор и реконструкция 5 малых гидроэлектростанций в Кяльбаджаре. Реализация этого проекта, наряду с проектами "Худаферин" и "Гыз галасы", обеспечит связь Нахчывана с общей энергетической системой страны", - сказал Т. Абдуллаев.

По его словам, в ряде направлений также начнется прокладка новых линий: "В Лачыне и других районах предусмотрено строительство подстанций мощностью 110 кВ и линий, а также реализация круговой схемы электроснабжения Карабаха".

В 2021 году в Карабахе и Восточном Зангезуре были реконструированы 4 электростанции общей мощностью более 20 мегаватт - ГЭС “Гюлябирд” (Лачын), «Суговушан-1», «Суговушан-2» и «Кяльбаджар-1».

В прошлом году в Карабахе и Восточном Зангезуре были построены 9 цифровых подстанций 110/35/10 кВ - “Шуша”, “Физули”, “Кельбаджар”, “Джабраил”, “Зангилан”, “Губадлы”, “Агдам-1”, “Агдам-2” и полностью реконструирована подстанция “Шукурбейли”.

От подстанции ”Шукюрбейли" в двух направлениях проложены линии электропередачи 110 кВ длиной 75 км до Шуши и 110 км до Зангилана, длиной 70 км от Дашкесана до Кельбаджара, длиной 35 км из Хындырыстана до Агдама.

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Версия на азербайджанском языке Teymur Abdullayev: "Zəngəzur dəhlizi ilə Türkiyə və Avropaya enerji ixrac ediləcək"

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