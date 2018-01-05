Техника "Азерсу" оставила Хырдалан без газа

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Сегодня вечером во время работы техники ОАО "Азерсу" на территории города Хырдалан Абшеронского района был поврежден пролегающий через территорию подземный полиэтиленовый газопровод диаметром 166 мм.

Как сообщили Report местные жители, в результате город Хырдалан остался без "голубого топлива".

В заявлении Report руководитель пресс-службы Производственного объединения "Азеригаз" Ибрагим Кярбалаев сказал, что на данный момент на месте работают сотрудники структуры: "С 17:30-ти наши сотрудники находятся на месте происшествия и пытаются предотвратить утечку газа. В ближайшие часы подача газа на территорию будет восстановлена".