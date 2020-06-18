Технический комитет ОПЕК+ не обсуждал возможного продления сделки на август

Технический комитет ОПЕК+ (JTC) в ходе заседания в среду не обсуждал возможного продления ограничений по добыче нефти, действующих в мае-июле, еще и на август.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с итогами заседания.

По словам одного из источников, "для этого еще слишком рано". Другой собеседник "Интерфакса" заметил, что вряд ли этот вопрос будет обсуждаться и в ходе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в четверг.

Участники техкомитета констатировали, что в мае сделка ОПЕК+ была исполнена на 87%, то есть, на рынок поступило на 1,26 млн баррелей в сутки больше, чем ожидалось. При этом страны ОПЕК исполнили обязательства на 84% - превышение на 0,97 млн баррелей в сутки, а страны не-ОПЕК - на 92%, то есть на 0,29 млн баррелей в сутки.

Согласно отчету ОПЕК, самыми злостными "нарушителями" соглашения в мае стали Ирак (46%), Габон (-5%), Нигерия (57%), Ангола (71%) и Конго (72%).