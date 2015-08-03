​Технический анализ: Цена на нефть упадет до 47,7 долларов

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Стоимость нефти марки Brent на мировом рынке снизилась до 51 доллара за баррель. Несмотря на сохранение цен на уровне 52,5 долларов за баррель, продажа фьючерсных контрактов продолжилась.

Как сообщает Report, инвесторы прогнозируют еще большее снижение цен на нефть марки Brent. Так, инвесторы больше всего опасаются решения Федеральной резервной системы о сентябрьском повышении учетной ставки, в результате чего доллар укрепится и сырьевые цены продолжат свое падение. Именно по этой причине инвесторы уже сейчас начали продавать фьючерсные контракты по низким ценам.

Технические анализы показывают, что цена на нефть марки Brent упадет до минимальной отметки 47,68 долларов за баррель, зафиксированной 12 января 2015 года.

В долгосрочной перспективе, если нефть не начнет дорожать с нынешней отметки, цены упадут вначале до 47,68 долларов за баррель, затем до 36,2 долларов за баррель. Это отражено в графике долгосрочных цен на нефть. Отметим, что в 2004 году нефть продавалась по цене 36,2 доллара за баррель, что является самым низким показателем за последние 11 лет.