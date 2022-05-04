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Техкомитет ОПЕК+ увеличил прогноз профицита на рынке нефти в 2022 году

Техкомитет ОПЕК+ увеличил прогноз профицита на рынке нефти в 2022 году Технический комитет ОПЕК+ ожидает, что избыток предложения на рынке нефти в 2022 году составит в среднем 1,9 млн баррелей в сутки, при этом месяц назад профицит предложения прогнозировался на уровне 1,3 млн баррелей.
Энергетика
4 мая 2022 г. 12:48
Техкомитет ОПЕК+ увеличил прогноз профицита на рынке нефти в 2022 году

Технический комитет ОПЕК+ ожидает, что избыток предложения на рынке нефти в 2022 году составит в среднем 1,9 млн баррелей в сутки, при этом месяц назад профицит предложения прогнозировался на уровне 1,3 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, оценка увеличена на 600 тыс. баррелей в день, следует из доклада технического комитета ОПЕК+.

Согласно документу, техкомитет ухудшил суточный прогноз роста спроса на 500 тыс. баррелей, что в абсолютном значении означает потребление 100,5 млн баррелей. Суточный рост предложения нефти составит 7,2 млн баррелей (+100 тыс. к предыдущей оценке) - до 102,4 млн баррелей.

Самый большой объем профицита ожидается в мае и июне - 3,7 млн и 3,58 млн баррелей в сутки соответственно. Запасы нефти при этом увеличатся на 698 млн баррелей - до 2,93 млрд баррелей против 2,64 млрд баррелей на конец 2021 года.

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Версия на английском языке OPEC+ technical committee increases forecast for oil market surplus in 2022
Версия на азербайджанском языке OPEC+ bu il üçün neft bazarındakı profisit proqnozunu artırıb

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