Техкомитет ОПЕК+ рекомендовал рассмотреть продление текущей квоты до конца года

Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал рассмотреть вопрос о продлении текущей квоты по сокращению добычи нефти до конца 2020 года.

Как передает Report, об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики Алжира Мухаммеда Аркаба.

Аркаб, который в настоящее время занимает пост председателя конференции ОПЕК, отметил, что техкомитет ОПЕК + также дал вторую рекомендацию "усилить сокращение добычи нефти, [решение] о котором должно быть принято до конца второго квартала 2020 года".

Алжирский министр энергетики отметил негативное влияние вспышки нового коронавируса на развитие экономики. "Эпидемия, вызванная вспышкой коронавируса, негативно сказывается на экономической деятельности, особенно на транспорте, туризме и промышленности как в Китае, так и в азиатском регионе, а также постепенно начинает охватывать весь мир", - заключил он.

Технический комитет ОПЕК+ на заседании в Вене в среду рекомендовал странам альянса дополнительно сократить добычу на 600 тысяч баррелей в сутки, чтобы нивелировать влияние коронавируса на рынок нефти. В четверг источник в одной из делегаций сообщил ТАСС, что Россия не поддержала общую рекомендацию техкомитета и запросила возобновление консультаций. Другой собеседник ТАСС также подтвердил, что российская сторона изначально была не согласна на новые ограничения в ОПЕК+. В пятницу министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия в ближайшие дни сформулирует свою позицию по действиям в рамках сделки ОПЕК +.

Соглашение ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи нефти странами альянса на 1,7 млн б/с до 31 марта. До возникновения ситуации с коронавирусом из Китая страны ОПЕК склонялись к тому, что эту квоту можно продлить до конца года с возможностью пересмотра в июне. Однако после вспышки заболевания, которая уже привела к сокращению авиаперевозок с Китаем и замедлению экономической активности в стране из-за продления новогодних каникул, аналитики и наблюдатели спрогнозировали резкое падение спроса на нефть.