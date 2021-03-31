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Техкомитет ОПЕК+ понизил оценку прогнозируемого дефицита на рынке нефти

Техкомитет ОПЕК+ понизил оценку прогнозируемого дефицита на рынке нефти Оценка роста спроса также понижена по сравнению с мартовским прогнозом - с 5,8 млн б/с до 5,6 млн б/с
Энергетика
31 марта 2021 г. 12:17
Техкомитет ОПЕК+ понизил оценку прогнозируемого дефицита на рынке нефти

Дефицит предложения на глобальном рынке нефти в среднем по году в 2021 году может составить 0,8 млн баррелей в сутки в базовом сценарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из доклада технического комитета ОПЕК+, подготовленного к заседанию министерского мониторингового комитета.

Обновленный прогноз по размеру дефицита оказался ниже мартовской оценки, тогда эксперты техкомитета ожидали, что он составит 1,2 млн баррелей в сутки. При этом оценка роста спроса понижена с 5,8 млн баррелей в сутки до 5,6 млн баррелей в сутки.

Всего в докладе представлено два сценария развития ситуации. Первый, базовый, предусматривает, что ОПЕК+ продолжает сокращать добычу нефти в соответствии с мартовским решением. Второй, альтернативный сценарий, допускает более медленное восстановление спроса. В этом случае рост спроса на нефть составит всего 4,1 млн баррелей в сутки, а вместо дефицита на рынке образуется профицит предложения в размере 0,6 млн баррелей в сутки.

Профицита, который сложился на рынке в результате обвала спроса в 2020 году, в ОПЕК+ боятся больше всего. Благодаря ему цена нефти Brent опускалась ниже 20 долларов США за баррель впервые за 20 с лишним лет, а нефть WTI и вовсе падала до отрицательных отметок впервые в истории. Поэтому с мая прошлого года страны соглашения сокращают добычу в беспрецедентных объемах.

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