​Техасская нефть подорожает

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Цена за баррель нефти марки WTI (Техас) уже в 2016 году примерно на 10 долларов превысит стоимость Brent. Аналитическая группа Report считает, что сокращение объемов добычи сланцевой нефти в США приведет к повышению цен на этом континенте.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, в нефтехранилищах Юго-Восточной Азии нефтяные резервы превысили 50 млн. баррелей. Нефтяные дилеры ожидают повышения цен на 8 долларов, чтобы начать продажи. Избыток нефтяных резервов, в свою очередь, мешает росту цен. Так, в 2010 году объем нефтяных резервов был равен 10 млн. баррелей.

Сейчас на рынках Европы и Азии, на которых реализуется нефть марки Brent, идет жесткая борьба между странами-экспортерами нефти. Саудовская Аравия вошла на европейский рынок и демпингует цены, пытаясь вытеснить с рынка Россию. С увеличением объемов добычи и экспорта иранской нефти в следующем году конкуренция на рынке Европы усилится. Иран уже объявляет о больших скидках на нефть, чтобы вернуть себе долю на рынке. Ожидается падение цен на нефть марки Brent до 25-30 долларов/баррель наряду с сокращением спроса в Китае.

В США компании по добыче сланцевой нефти продолжают сокращать количество действующих скважин. На прошлой неделе закрылось еще 4 скважины, таким образом, их количество достигло 574. В прошлом году в США было 1 900 скважин. Отметим, что ежесуточный объем добычи нефти в США сохранился на уровне 9 млн. баррелей.

Формирующиеся на основе спроса и предложения цены приведут к подорожанию техасской нефти в 2016 году и снижению стоимости Brent. С увеличением добычи в Иране спрэд прогнозируется на уровне 10 долларов в пользу WTI.