Техас отказался ограничивать добычу нефти

Техасская железнодорожная комиссия не стала вводить обязанность компаний по сокращению добычи нефти.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", на заседании два из трех членов регулятора, включая председателя Уэйна Кристиана, проголосовали против этого. За сокращение проголосовал Райан Ситтон, представитель правительства штата Техас.



«Это решение позволяет компаниям из Техаса, а не правительству, самим решать, какой уровень сокращение производства имеет для них смысл, пока они переживают шторм нестабильного рынка»,— приводит пресс-служба комиссии слова Кристиана.

Ситтон в Twitter выразил мнение, что работе комиссии помешала политика. Он считает, что если не снизить мировую добычу на 20 млн баррелей в сутки, то в дальнейшем придется сокращать ее на 30 млн.

Отметим, что с начала мая начала действовать новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи. Участники должны снизить суточный объем на 9,7 млн баррелей в мае–июне, на 7,7 млн баррелей во втором полугодии 2020 года и далее на 5,8 млн баррелей вплоть до конца апреля 2022 года. Некоторые страны, не входящие в сделку, также сообщали о планах сократить добычу. В США власти говорили, что к концу 2020 года объем снизится на 2 млн баррелей по рыночным причинам. Глава Минэнерго России Александр Новак оценивал сокращение добычи странами, не входящими в ОПЕК+, в 5 млн баррелей.

Ранее цена на нефть WTI опускалась до отрицательных значений (–40 долларов США) — это произошло из-за снижения спроса на фоне распространения коронавируса. Кроме того, изначально страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти.