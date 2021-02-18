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Техас остановил экспорт газа

Техас остановил экспорт газа Из-за стихии вышли из строя половина ветряных энергетических установок, приостановили работу крупнейшие НПЗ и автопроизводители
Энергетика
18 февраля 2021 г. 16:47
Техас остановил экспорт газа

Губернатор Техаса Грег Эбботт на фоне аномальных холодов издал указ, предписывающий поставщикам природного газа до 21 февраля направлять топливо не на экспорт из штата, а на нужды местным производителям электроэнергии, говорится на его сайте.

Как передает Report со ссылкой на профильный портал Poweroutage.com, более 2,5 миллиона человек остаются без электричества в американском штате Техас, пострадавшем от аномальных холодов и непогоды.

"Губернатор издал указ, предписывающий производителям газа не экспортировать продукцию за пределы штата до 21 февраля и вместо этого продавать ее внутри штата. Губернатор также отметил, что он находится в тесном сотрудничестве с Белым Домом по вопросу о предоставлении дополнительных ресурсов техасцам и расширению энергоснабжения штата", — говорится в сообщении.

В свою очередь, Техасская железнодорожная комиссия (Texas Railroad Commission, регулирует нефтегазовую отрасль в штате) работает с Комиссией по коммунальному обслуживанию, Советом Техаса по обеспечению надежности производства и распределения электроэнергии и другими государственными и местными организациями над обеспечением быстрой доступности электричества и газа по всему штату.

В результате стихии в Техасе вышли из строя половина ветряных энергетических установок, приостановили работу крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы и автопроизводители. В воскресенье вечером президент США Джо Байден по просьбе Эбботта объявил в штате режим чрезвычайной ситуации на федеральном уровне. Эта мера позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях приступить к оказанию прямой помощи пострадавшему штату.

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