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    ​Тегеран просит продолжить переговоры по нефти для стабилизации рынка

    Постпред Ирана в ОПЕК: Большинство производителей нефти в ОПЕК и вне организации поддерживают позицию Ирана

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Тегеран попросил страны-члены ОПЕК и производителей нефти, не входящих в организацию, продолжить переговоры с целью стабилизации рынка, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Большинство производителей нефти в ОПЕК и вне организации поддерживают позицию Ирана", - заявил постпред Ирана в ОПЕК Мехди Асали.

    "Те, кто предложил заморозку уровня добычи нефти, ошиблись, воображая, что у Ирана нет другого выхода, кроме как принять этот вариант", - добавил он.

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