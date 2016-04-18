​Тегеран просит продолжить переговоры по нефти для стабилизации рынка

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Тегеран попросил страны-члены ОПЕК и производителей нефти, не входящих в организацию, продолжить переговоры с целью стабилизации рынка, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Большинство производителей нефти в ОПЕК и вне организации поддерживают позицию Ирана", - заявил постпред Ирана в ОПЕК Мехди Асали.

"Те, кто предложил заморозку уровня добычи нефти, ошиблись, воображая, что у Ирана нет другого выхода, кроме как принять этот вариант", - добавил он.