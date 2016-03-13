​Тегеран назвал условия, при которых поддержит заморозку добычи нефти

Баку. 13 Марта. REPORT.AZ/ Иран начнет кооперироваться с другими странами в вопросе о заморозке добычи нефти только тогда, когда уровень добычи в стране достигнет четырех миллионов баррелей в день.

Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил в воскресенье министр нефти Ирана Бижан Зангане

"До того времени, пока добыча нефти не дойдет до 4 миллионов баррелей в день, не стоит с нами работать в этом направлении (по вопросу о заморозке — ред.), только после этого мы начнем с ними кооперироваться", — сказал он.

В конце февраля Зангане заявлял, что ежедневная добыча нефти в Иране достигнет показателя в 4,6 миллиона баррелей в рамках шестой пятилетней программы развития страны (2016-2021 годы).