Technol выходит на мировой рынок

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Первый производитель моторных и промышленных масел в Азербайджане и на Кавказе – компания Technol намерена заключить экспортный контракт с рядом стран.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, Technol является единственным представителем Азербайджана на проходящей в Дубае выставке автомеханики.

В рамках выставки компания достигла договоренности с 9-ю странами о подписании экспортного контракта. Это, в основном, прикаспийские, арабские и восточноевропейские страны.

Technol, представляющий Азербайджан на международных выставках под брендом Made in Azerbaijan, планирует довести количество экспортных контрактов до 15 к концу года.