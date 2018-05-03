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    Technol выходит на мировой рынок

    Компания Technol заключила экспортный контракт со многими странами мира.

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Первый производитель моторных и промышленных масел в Азербайджане и на Кавказе – компания Technol намерена заключить экспортный контракт с рядом стран.

    Как сообщает Report со ссылкой на компанию, Technol является единственным представителем Азербайджана на проходящей в Дубае выставке автомеханики.

    В рамках выставки компания достигла договоренности с 9-ю странами о подписании экспортного контракта. Это, в основном, прикаспийские, арабские и восточноевропейские страны.

    Technol, представляющий Азербайджан на международных выставках под брендом Made in Azerbaijan, планирует довести количество экспортных контрактов до 15 к концу года.

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