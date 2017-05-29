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    Technol примет участие в выставке "Нефть и газ Каспия"

    На выставке будет представлено около 90 различных наименований моторных и индустриальных масел

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ На международной выставке "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil & Gas-2017), которая пройдет в Бакинском экспо-центре, впервые будут представлены моторные масла отечественного производства.

    Как сообщает Report, выставка будет проходить с 31 мая по 3 июня.

    Продукция первого производителя моторных и индустриальных масел в Азербайджане – компании Technol будет экспонироваться на выставке, в которой примет участие ряд известных мировых нефтегазовых компаний.

    Отметим, что с продукцией Technol, производящей около 90 различных наименований моторных и индустриальных масел, можно будет ознакомиться на стенде №2120 во втором зале выставочного центра. 

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