Technol начинает экспорт в Турцию

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Компания Technol, производящая моторные масла под брендом Made in Azerbaijan, представит Азербайджан в Турции.

Как сообщили Report из Technol, компания станет единственным представителем от Азербайджана в выставке автомеханики, которая состоится 6-9 апреля 2017 года в Стамбуле.

На выставке примут участие производители автомобилей и двигателей, моторных масел из различных стран мира.

Первый производитель моторных и индустриальных масел в Азербайджане и на Кавказе - компания Technol в ближайшее время начнет экспортировать моторные масла в Турцию.