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Technip завершил реконструкцию в "Азеркимья"

Technip завершил реконструкцию в "Азеркимья" Компания в феврале завершила контрактные испытания производительности на заводе
Энергетика
19 апреля 2021 г. 14:14
Technip завершил реконструкцию в Азеркимья

Французская компания Technip Energies своевременно завершила работы по реконструкции и модернизации этилен-полиэтиленового завода ПО "Азеркимья " Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию Technip Energies.

Компания в феврале завершила контрактные испытания производительности на заводе, показав, что все технологические модификации, внесенные в рамках реализации проекта, работают корректно.

Напомним, что с октября 2020 года завод производит этилен и пропилен по заказу.

Отметим, что 5 ноября 2016 года в рамках проекта реконструкции завода этилен-полиэтиленового завода ПО "Азеркимья" подписано соглашение EPC между Technip İtaly S.p.A и SOCAR.

После реализации проекта объем производства этилена на заводе будет увеличен со 100-105 тыс. тонн до 192 тыс. тонн в год, пропилена - с 50-55 тыс. тонн до 187 тыс. тонн.

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Версия на английском языке Technip wraps reconstruction of Azerikimya
Версия на азербайджанском языке “Technip” “Azərkimya”da yenidənqurma işlərini yekunlaşdırmaq üzrədir

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