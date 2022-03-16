Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт

Анализ, проведенный для доведения доли возобновляемых источников энергии в электрической мощности Азербайджана до 30% к 2030 году, показывает, что за счет новых солнечных и ветряных электростанций можно создать 1 500 мегаватт (МВт) мощности.

"В Азербайджане за счет новых солнечных и ветряных электростанций можно создать 1 500 мегаватт (МВт) мощности. И таким образом, увеличить к 2030 году долю возобновляемых источников энергии в электрической мощности Азербайджана до 30% к 2030 году".

Об этом Report заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Тебриз Аммаев, комментируя важность энергетического проекта солнечной электростанции (СЭС) "Гарадаг", фундамент которой был заложен вчера, и других проектов в связи с возобновляемыми источниками энергии.

"На начальном этапе заработает ветряной парк мощностью 240 МВт, строящийся с компанией "Acwa Power", и СЭС мощностью 230 МВт, строящаяся с компанией "Masdar". Кроме того, в рамках подписанного исполнительного контракта предусматривается строительство компанией BP СЭС мощностью 240 МВт в Зангилан-Джабраильской зоне и проведение аукционов по возобновляемой энергии. Мы пытаемся выйти на эти аукционы с более оптимальными мощностями. В ближайшие годы планируется проведение аукционов по возобновляемым источникам энергии, проводится соответствующий анализ для эффективного использования потенциала энергии ветра на море, а также установки в озерах и других водных бассейнах плавучих солнечных систем. Продолжается работа по реализации более масштабных проектов в будущем", - отметил директор Агентства.

По его словам, использование возобновляемых источников энергии уже является глобальным трендом: "Использование возобновляемых источников энергии крайне необходимо как с точки зрения вкладов в экологию, так и с точки зрения использования истощаемых ресурсов в более экономичном режиме. Вчера состоялась церемония закладки фундамента СЭС "Гарадаг". За 2 месяца до этого был заложен фундамент ветряной электростанции "Хызы-Абшерон". Участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в обеих церемониях по закладке фундамента показывает заинтересованность руководства страны и выражает поддержку в развитии этой сферы. Мы стремимся к максимальному участию частного сектора в реализации проектов в сфере возобновляемой энергии. Крупные мировые компании выражают заинтересованность осуществлять деятельности в нашей стране в этой сфере. Хочу еще раз отметить, что это результат успешных реформ, проведенных в нашей стране под руководством главы государства. Результат реформ наглядно заметен. Эти успехи мы видим, в частности, в энергетическом секторе".

Директор Агентства напомнил, что в последние годы в энергетическом секторе проводятся очень успешные реформы, например, принятие в прошлом году закона "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии": "В то же время уже ведется работа по подготовке соответствующих регулирующих, второстепенных законодательных актов".

По его словам, особое значение этих двух проектов заключается в том, что они будут играть роль специальной платформы для будущих проектов: "В рамках этих проектов мы и сами наберемся опыта. Мы уже начали думать и о следующих проектах. На освобожденных от оккупации территориях мы начали реализовывать проект совместно с компанией BP. В то же время ведутся работы по использованию ветроэлектрического потенциала освобожденных территорий. Как известно, Каспийское море является одним из редких водных бассейнов, обладающих выгодным энергетическим потенциалом ветра. В настоящее время ведутся работы по использованию этого энергетического потенциала ветра".

Отметим, что вчера с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась церемония закладки фундамента солнечной электростанции "Гарадаг" мощностью 230 МВт. Общая стоимость проекта, который компания "Masdar" (ОАЭ) будет реализовывать в течение 18 месяцев, составляет 225 млн долларов США. Благодаря СЭС, ежегодной вырабатывающей 500 млн кВт/ч электроэнергии, будет сэкономлено 110 млн кубометров газа, предотвращен выброс в атмосферу более 200 тыс. тонн эмиссии углерода.

Всего в период строительства проекта, который позволит обеспечить энергией 110 тыс. домов, будет создано более 700 рабочих мест, а во время эксплуатации станции - более 25 постоянных рабочих мест.