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"Татнефть" займется разработкой одного из старых месторождений Азербайджана

"Татнефть" займется разработкой одного из старых месторождений Азербайджана Российская нефтяная компания "Татнефть" совместно с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) займется разработкой месторождения "Биби-Эйбат".
Энергетика
12 июля 2024 г. 15:09
Татнефть займется разработкой одного из старых месторождений Азербайджана

Российская нефтяная компания "Татнефть" совместно с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) займется разработкой сухопутного месторождения "Биби-Эйбат".

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на генерального директора компании Наиля Маганова.

"Это одно из старых месторождений. Мы вместе с нашими коллегами из компании SOCAR будем заниматься внедрением тех технологий, которые нам доступны", - сказал Маганов на Международном нефтегазовом форуме в Альметьевске.

Он добавил, что татарстанская и азербайджанская компании вместе работают в Турции, реконструируют нефтеперерабатывающий завод.

"У нас традиционно хорошо обстоят дела в нефтехимии, и мы вместе с азербайджанскими коллегами работаем над этой темой. Кроме того, мы работаем в других третьих странах", - сказал Маганов.

Напомним, что в мае 2024 года SOCAR и "Татнефть" подписали "дорожную карту", которая предполагает сотрудничество в сферах добычи и переработки нефти, реализации нефти и нефтехимической продукции, развития человеческого капитала, обмен опытом.

Месторождение "Биби-Эйбат" - одно из старейших месторождений в Азербайджане, эксплуатация которого осуществляется более 100 лет. Разработка месторождения ведется с 1871 года.

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