"Татнефть"из-за ограничений ОПЕК+ рассматривает выход на зарубежные рынки

Компания "Татнефть" активно рассматривает выход на зарубежные рынки, ограничения на добычу по международному соглашению ОПЕК+ вынуждают искать новые точки роста.

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС сообщил глава "Татнефти" Наиль Маганов.

"Наша стратегия-2030 действительно сфокусирована на развитии нефтедобычи в Поволжье. В то же время, привлекательны и зарубежные активы. Но меняющиеся внешние условия, ограничения добычи по международному соглашению ОПЕК+ заставляют нас более активно искать новые точки роста на новых рынках", - сказал он.

Маганов отметил, что у компании есть действующие сервисные контракты в Туркмении, где обсуждаются варианты расширения сотрудничества, а также прорабатываются проекты в Центральной и Средней Азии. "Сейчас у нас действующие сервисные контракты в Туркменистане, где обсуждаются варианты расширения сотрудничества. Мы донесли свою концепцию совместного развития до руководства Туркменистана. В активной проработке находятся контракты на геологоразведку и добычу нефти и газа с партнерами в Узбекистане, Казахстане, других странах Центральной и Средней Азии", - добавил глава "Татнефти".

"Татнефть" работает в Татарстане, Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях, Ненецком автономном округе и Калмыкии. Деятельность компании включает добычу нефти и газа, нефтепереработку, нефтехимию, шинный комплекс и сеть АЗС. На долю "Татнефти" приходится около 8% нефтедобычи в стране и свыше 80% нефтедобычи в Татарстане.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 36% обыкновенных акций компании. На казначейские акции приходится около 3%, в ADR размещено 25,75%. На долю иных акционеров приходится 34% акций, среди них нет владельцев более 5% уставного капитала.