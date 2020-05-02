​"Татнефть" объяснила падение добычи нефти

Одна из крупнейших российских нефтяных компаний "Татнефть" начала сокращать добычу нефти в апреле, не дожидаясь вступления в силу соглашения ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в компании.

По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, производство нефти в компании в апреле снизилось почти на 18% - до 1,99 млн тонн.

Как говорится в комментарии "Татнефти", компания начала снижать добычу в апреле, "не дожидаясь начала сделки ОПЕК +". Такие действия позволят "нивелировать напряжение на отраслевом рынке до восстановления спроса на нефть", считают в компании.

"В то же время с учетом значительного фонда скважин, существенной ресурсной базы, опыта и технологий управления запасами сокращение добычи не приведет к снижению потенциала по росту в будущем. Компания сохраняет возможности по быстрому восстановлению добычи при соответствующих рыночных условиях", - сообщили в "Татнефти".

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи странами альянса 9,7 млн б/с в течение мая-июня.