"Татнефть", "Лукойл" и "Газпром нефть" создали СП для разработки запасов "трудной" нефти

"Татнефть" совместно с дочерними предприятиями "Газпром нефти" (ООО "Технологический центр Бажен") и "Лукойла" ("Ритэк") вошла в технологический проект по разработке трудноизвлекаемых запасов нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных системы СПАРК.

Компания ООО "Новые технологии добычи нефти" (НТДН) была зарегистрирована 23 декабря, запись в базе о ней появилась 24 декабря. Каждому из трех соучредителей принадлежит по 33,3% в СП. НТДН зарегистрирована в Оренбургской области.

Как пояснили в одной из компаний, речь идет о совместном проекте по разработке технологий добычи трудноизвлекаемых запасов.