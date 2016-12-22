Тарифный совет внес изменения в тарифы продажи газа и электроэнергии

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ 22 декабря прошло внеочередное заседание Тарифного (ценового) совета.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам сказал министр экономики Шахин Мустафаев.

По его словам, подобное решение было принято в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева.

Ш.Мустафаев подчеркнул, что на заседании были внесены изменения в соответствующие тарифные корректировки касательно цен на природный газ и электроэнергию: "Так, годовой потребительский объем по розничным тарифам природного газа для населения повышен с 1 500 до 1 700 кубометров и установлен в размере 20 гяп., а ежемесячный потребительский объем электроэнергии повышен с 250 кВт/ч до 300 кВт/ч и установлен в размере 11 гяп".