О нас

Тарифный совет не изменил розничные цены на бензин и дизельное топливо

Тарифный совет не изменил розничные цены на бензин и дизельное топливо Тарифный совет на очередном заседании не изменил розничные цены на автомобильный бензин марки АИ-92 и дизель.
Энергетика
26 июля 2022 г. 19:08
Тарифный совет не изменил розничные цены на бензин и дизельное топливо

Тарифный совет на очередном заседании не изменил розничные цены на автомобильный бензин марки АИ-92 и дизель.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Тарифный совет.

"На заседании было рассмотрено обращение азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) об установлении тарифов на поставку бензина и дизеля, и проведенное изменение тарифа не повлияет на розничные цены на бензин и дизель", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что в связи с этим за прошедший период были проведены соответствующие аналитические работы, и с целью исключения подобных случаев было сочтено целесообразным изменить тарифную цепочку, установив розничные цены на бензин и дизель на уровне 1 манат и 0,80 маната за 1 литр соответственно, и установить тарифы поставок для оптовой и розничной торговли.

В Азербайджане автомобильный бензин марки АИ-92 и дизельное топливо производятся на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tarif Şurası benzin və dizelin pərakəndə satış qiymətlərini dəyişməyib

Экслюзивные новости

Назначен новый вице-президент BP по Азербайджану
Назначен новый вице-президент BP по Азербайджану
26 июля 2022 г. 11:17
Подоляк: Украина делает все, чтобы украинское зерно достигло нуждающихся в нем
Подоляк: Украина делает все, чтобы украинское зерно достигло нуждающихся в нем
25 июля 2022 г. 17:09
Новые кадры из города Лачын
ФотоНовые кадры из города Лачын
25 июля 2022 г. 16:09
Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков
Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков
25 июля 2022 г. 10:44
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
23 июля 2022 г. 16:18
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
22 июля 2022 г. 16:48
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
21 июля 2022 г. 10:15
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi