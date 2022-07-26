Тарифный совет не изменил розничные цены на бензин и дизельное топливо

Тарифный совет на очередном заседании не изменил розничные цены на автомобильный бензин марки АИ-92 и дизель.

Тарифный совет на очередном заседании не изменил розничные цены на автомобильный бензин марки АИ-92 и дизель.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Тарифный совет.

"На заседании было рассмотрено обращение азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) об установлении тарифов на поставку бензина и дизеля, и проведенное изменение тарифа не повлияет на розничные цены на бензин и дизель", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что в связи с этим за прошедший период были проведены соответствующие аналитические работы, и с целью исключения подобных случаев было сочтено целесообразным изменить тарифную цепочку, установив розничные цены на бензин и дизель на уровне 1 манат и 0,80 маната за 1 литр соответственно, и установить тарифы поставок для оптовой и розничной торговли.

В Азербайджане автомобильный бензин марки АИ-92 и дизельное топливо производятся на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева