Тарифный совет изменил тарифы на поставку бензина и дизеля

На очередном заседании Тарифного (ценового) совета 26 июля было рассмотрено обращение азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) об установлении тарифов на поставку бензина и дизеля. Проведенное изменение тарифов не повлияет на розничные цены на бензин и дизель.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Тарифный совет.
Для информации отметим, что согласно действующему до сих пор решению Совета, оптовый тариф (включая тариф поставки) на нефтепродукты введен с учетом всех расходов, связанных с транспортировкой до места розничной продажи. А поскольку тариф на поставку включает в себя как расходы на хранение и транспортировку по оптовым пунктам, так и расходы на доставку в розничные пункты, это привело к возникновению спорных ситуаций, нарушению финансовой дисциплины в зависимости от вида оказания услуг между субъектами.
В связи с этим за прошедший период были проведены соответствующие аналитические работы, и с целью исключения таких случаев было сочтено целесообразным изменить тарифную цепочку, сохранив розничный тариф на бензин и дизельное топливо на прежнем уровне 1,0 манат/литр и 0,80 манат/литр, и установить тарифы поставок для оптовой и розничной торговли отдельно. Так, по бензину и дизелю установлен существующий оптовый тариф поставки 18 манат/тонна - 20 манат/тонна, по АЗС - 100 манат/тонна - 108 манат/тонна, тариф на транспортировку этих продуктов по трубам установлен на уровне 3 манат/тонна.
Учитывая, что предложения Министерств финансов и экономики, представленные правительству о выделении субсидии с целью покрытия расходов, превышающих оптовый тариф на поставку нефтепродуктов в Нахчыванскую Автономную Республику в целях реализации единой тарифной политики на территории страны, были согласованы, тарифы, утвержденные этим решением, вступят в силу с той же даты, что и решение Кабинета Министров Азербайджанской Республики по вопросам финансирования.