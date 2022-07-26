Тарифный совет изменил тарифы на поставку бензина и дизеля

На очередном заседании Тарифного (ценового) совета 26 июля было рассмотрено обращение азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) об установлении тарифов на поставку бензина и дизеля Проведенное изменение тарифов не повлияет на розничные цен

На очередном заседании Тарифного (ценового) совета 26 июля было рассмотрено обращение азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) об установлении тарифов на поставку бензина и дизеля. Проведенное изменение тарифов не повлияет на розничные цены на бензин и дизель.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Тарифный совет.

Для информации отметим, что согласно действующему до сих пор решению Совета, оптовый тариф (включая тариф поставки) на нефтепродукты введен с учетом всех расходов, связанных с транспортировкой до места розничной продажи. А поскольку тариф на поставку включает в себя как расходы на хранение и транспортировку по оптовым пунктам, так и расходы на доставку в розничные пункты, это привело к возникновению спорных ситуаций, нарушению финансовой дисциплины в зависимости от вида оказания услуг между субъектами.

В связи с этим за прошедший период были проведены соответствующие аналитические работы, и с целью исключения таких случаев было сочтено целесообразным изменить тарифную цепочку, сохранив розничный тариф на бензин и дизельное топливо на прежнем уровне 1,0 манат/литр и 0,80 манат/литр, и установить тарифы поставок для оптовой и розничной торговли отдельно. Так, по бензину и дизелю установлен существующий оптовый тариф поставки 18 манат/тонна - 20 манат/тонна, по АЗС - 100 манат/тонна - 108 манат/тонна, тариф на транспортировку этих продуктов по трубам установлен на уровне 3 манат/тонна.

Учитывая, что предложения Министерств финансов и экономики, представленные правительству о выделении субсидии с целью покрытия расходов, превышающих оптовый тариф на поставку нефтепродуктов в Нахчыванскую Автономную Республику в целях реализации единой тарифной политики на территории страны, были согласованы, тарифы, утвержденные этим решением, вступят в силу с той же даты, что и решение Кабинета Министров Азербайджанской Республики по вопросам финансирования.