О нас

Тарифный совет изменил тарифы на поставку бензина и дизеля

Тарифный совет изменил тарифы на поставку бензина и дизеля На очередном заседании Тарифного (ценового) совета 26 июля было рассмотрено обращение азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) об установлении тарифов на поставку бензина и дизеля Проведенное изменение тарифов не повлияет на розничные цен
Энергетика
26 июля 2022 г. 18:36
Тарифный совет изменил тарифы на поставку бензина и дизеля

На очередном заседании Тарифного (ценового) совета 26 июля было рассмотрено обращение азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) об установлении тарифов на поставку бензина и дизеля. Проведенное изменение тарифов не повлияет на розничные цены на бензин и дизель.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Тарифный совет.

Для информации отметим, что согласно действующему до сих пор решению Совета, оптовый тариф (включая тариф поставки) на нефтепродукты введен с учетом всех расходов, связанных с транспортировкой до места розничной продажи. А поскольку тариф на поставку включает в себя как расходы на хранение и транспортировку по оптовым пунктам, так и расходы на доставку в розничные пункты, это привело к возникновению спорных ситуаций, нарушению финансовой дисциплины в зависимости от вида оказания услуг между субъектами.

В связи с этим за прошедший период были проведены соответствующие аналитические работы, и с целью исключения таких случаев было сочтено целесообразным изменить тарифную цепочку, сохранив розничный тариф на бензин и дизельное топливо на прежнем уровне 1,0 манат/литр и 0,80 манат/литр, и установить тарифы поставок для оптовой и розничной торговли отдельно. Так, по бензину и дизелю установлен существующий оптовый тариф поставки 18 манат/тонна - 20 манат/тонна, по АЗС - 100 манат/тонна - 108 манат/тонна, тариф на транспортировку этих продуктов по трубам установлен на уровне 3 манат/тонна.

Учитывая, что предложения Министерств финансов и экономики, представленные правительству о выделении субсидии с целью покрытия расходов, превышающих оптовый тариф на поставку нефтепродуктов в Нахчыванскую Автономную Республику в целях реализации единой тарифной политики на территории страны, были согласованы, тарифы, утвержденные этим решением, вступят в силу с той же даты, что и решение Кабинета Министров Азербайджанской Республики по вопросам финансирования.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Tarif Şurası benzin və dizel üzrə təchizat tariflərini dəyişib

Самое важное

Петков: Азербайджан готов поставлять в Болгарию дополнительные объемы газа
Петков: Азербайджан готов поставлять в Болгарию дополнительные объемы газа
26 июля 2022 г. 11:52
Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные формирования 9 раз совершили провокации
Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные формирования 9 раз совершили провокации
26 июля 2022 г. 11:45
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенных глав ИВ Масаллинского, Лерикского, Гёйгёльского районов
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенных глав ИВ Масаллинского, Лерикского, Гёйгёльского районов
25 июля 2022 г. 17:40
Новые кадры из города Лачын
ФотоНовые кадры из города Лачын
25 июля 2022 г. 16:09
Президент Ильхам Алиев наградил Резу Дегати
Президент Ильхам Алиев наградил Резу Дегати
25 июля 2022 г. 15:21
Президент: Каждый государственный деятель должен быть поддержкой и опорой для ветеранов
Президент: Каждый государственный деятель должен быть поддержкой и опорой для ветеранов
25 июля 2022 г. 14:32
Президент: Это должно стать уроком для каждого государственного чиновника
Президент: Это должно стать уроком для каждого государственного чиновника
25 июля 2022 г. 14:29
До сих пор погашены долги семей шехидов и ветеранов войны на 6,5 млн манатов
До сих пор погашены долги семей шехидов и ветеранов войны на 6,5 млн манатов
25 июля 2022 г. 13:08
Назначен новый глава ИВ Масаллинского района
Назначен новый глава ИВ Масаллинского района
25 июля 2022 г. 12:38
В Туркменистане открылся первый клуб ЮНЕСКО
В Туркменистане открылся первый клуб ЮНЕСКО
25 июля 2022 г. 08:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi