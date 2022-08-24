Тарифный совет: Изменение ставки акциза не повлияет на розничную цену топлива

19:13

"Изменение ставки акциза не повлияет на розничную цену автомобильного бензина и дизтоплива".

Об этом Report сообщили в секретариате Тарифного (ценового) совета.

В сообщении говорится, что в целом вопрос изменения цен на указанную продукцию не обсуждается.

Напомним, что постановлением Тарифного совета от 26 июля 2022 года “О регулировании тарифов на нефтепродукты внутри страны” тариф производителя на производимые и реализуемые внутри страны нефтепродукты снижен с 695,75 до 689,78 маната. В результате произошло снижение суммы акцизного налога, который начисляется на каждую тонну топлива по тарифу производителя и уплачивается в государственный бюджет. В целях компенсации этого снижения акцизная ставка на автомобильный бензин марки "АИ-92" повышена с 42% до 42,5%, на дизельное топливо - с 18% до 18,3%.