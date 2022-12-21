ТАР проведет публичные консультации

Консорциум TAP AG, оператор Трансадриатического трубопровода (ТАР), по которому азербайджанский природный газ транспортируется в Европу, в период с 20 декабря этого года по 31 января 2023 года проведет публичные консультации по предлагаемым изменениям в С

Консорциум TAP AG, оператор Трансадриатического трубопровода (ТАР), по которому азербайджанский природный газ транспортируется в Европу, в период с 20 декабря этого года по 31 января 2023 года проведет публичные консультации по предлагаемым изменениям в Сетевом кодексе ТАР.

Об этом сообщает Report со ссылкой на консорциум.

Было отмечено, что предлагаемые изменения, их обоснование и предполагаемые сроки реализации кратко изложены в Предложении по пересмотру.

Коммерческий директор TAP AG Мария Савова заявила, что TAP стремится к постоянному совершенствованию предлагаемых транспортных услуг.

По ее словам, в связи с этим, основываясь на опыте прошлого года, TAP AG хочет внести некоторые изменения в Сетевой кодекс трубопровода.