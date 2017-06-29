TAP завершил строительство новой дороги в Албании

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Консорциум Трансадриатического трубопровода (ТАР) совместно с муниципалитетом Дэволл завершил строительство новой дороги протяженностью 3 км в Албании.

Как сообщает Report со ссылкой на консорциум ТАР, новая дорога создает возможность для проезда к измерительной станции ТАР близ Вишосики, строительство которой в настоящее время продолжается.

Решение о строительстве новой дороги было принято после тесных консультаций с муниципалитетом Дэволл.

Общая кампания TAP по усовершенствованию дорожной инфраструктуры началась в июле 2015 года. В рамках первого этапа более 58 км дорог были реконструированы, построены 2 новых моста и отремонтированы 40 мостов. Во второй этап включена реконструкция дороги протяженностью 120 км. В настоящее время реконструировано более 60 км дорог.