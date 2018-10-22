TAP возобновит строительство после летнего перерыва

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ "После летнего перерыва работы по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) планируется возобновить для завершения финальной итальянской части проекта".

Об этом Report заявила глава отдела коммуникации TAP Лиза Гиверт.

"По всем видам деятельности TAP будет работать в рамках, установленных проектом Мониторинга окружающей среды, которые были одобрены компетентными органами", - сказала Л. Гиверт.

По ее словам, реализация ТАР идет по графику, и трубопровод будет готов к приему первого газа с азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шахдениз-2" в 2020 году.

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Общая стоимость проекта TAP оценивается в 4,5 млрд евро.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году, в этот же год первый азербайджанский газ попадет в Европу.