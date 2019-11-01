TAP вошел в список проектов общего интереса Еврокомиссии

Трансадриатический газопровод (TAP) вошел в четвертый список "Проектов общего интереса" (PCI) для объединенной европейской энергосистемы, принятой Еврокомиссией.

Как передает Report, число газовых проектов в новом списке сокращено на 40 процентов по сравнению с прежним (с 53 до 32).

Как отмечается в сообщении ЕК, новый список "отражает важность инфраструктуры для Энергетического союза и представляет собой баланс между его целями: устойчивым развитием, доступностью и безопасностью поставок".

"Энергетический союз служит мощным двигателем инноваций в области чистой энергии в Европе и в остальном мире. Мы заботимся о том, чтобы этот энергетический переход был социально справедливым, рождал инновации и основывался на "умной" инфраструктуре, адаптированной к потребностям будущей энергосистемы. С помощью проектов общего интереса мы строим надежные и хорошо связанные между собой сети по всей Европе, чтобы повысить безопасность снабжения", - заявил вице-президент Еврокомиссии, курирующий создание Энергетического союза, Марош Шефчович.

В соответствии с Регламентом о Трансъевропейской энергетической сети (TEN-E), принятом в 2013 году, Еврокомиссия определяет наиболее важные проекты в ЕС, после чего эти проекты могут получать упрощенные разрешения и права на подачу заявки на финансирование ЕС.

Отметим, что по Трансадриатическому трубопроводу, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шах Дениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шах Дениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в начале 2020 года.

ТАР будет покрывать 33% потребности в газе Болгарии, 20% - Греции, примерно 10,5% - Италии.