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TAP удовлетворяет 15% спроса на газ в Италии

TAP удовлетворяет 15% спроса на газ в Италии Трансадриатический газопровод (TAP) удовлетворяет 15% спроса на газ в Италии.
Энергетика
2 февраля 2023 г. 17:06
TAP удовлетворяет 15% спроса на газ в Италии

Трансадриатический газопровод (TAP) удовлетворяет 15% спроса на газ в Италии.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В рамках 9-й сессии министров Консультативного совета Южного газового коридора и 1-й сессии министров Консультативного совета по зеленой энергии состоялась встреча министра энергетики Парвиза Шахбазова и исполнительного директора TAP Луки Шиппати.

”Состоялся обмен мнениями с генеральным директором TAP Лукой Шиппати о ходе рыночных испытаний в рамках расширения трубопровода и перспективах транспортировки водорода", - отметил министр.

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Версия на английском языке 15% of Italian gas consumption supplied by TAP
Версия на азербайджанском языке İtaliya qaz istehlakının 15 %-i TAP ilə təmin olunur

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