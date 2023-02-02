TAP удовлетворяет 15% спроса на газ в Италии

Трансадриатический газопровод (TAP) удовлетворяет 15% спроса на газ в Италии.

Трансадриатический газопровод (TAP) удовлетворяет 15% спроса на газ в Италии.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В рамках 9-й сессии министров Консультативного совета Южного газового коридора и 1-й сессии министров Консультативного совета по зеленой энергии состоялась встреча министра энергетики Парвиза Шахбазова и исполнительного директора TAP Луки Шиппати.

”Состоялся обмен мнениями с генеральным директором TAP Лукой Шиппати о ходе рыночных испытаний в рамках расширения трубопровода и перспективах транспортировки водорода", - отметил министр.