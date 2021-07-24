TAP: Участники рынка не хотят брать на себя долгосрочные обязательства - ЭКСКЛЮЗИВ

Объявленные в 2019 году аукционы по продаже дополнительных объемов газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP), предназначенному для транспортировки добываемого в Азербайджане природного газа в Европу, завершились безрезультатно.

Объявленные в 2019 году аукционы по продаже дополнительных объемов газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP), предназначенному для транспортировки добываемого в Азербайджане природного газа в Европу, завершились безрезультатно.

Об этом Report сообщил член Совета директоров консорциума TAP Мурад Гейдаров.

По его словам, эти аукционы должны были завершиться в 2020 году: "Но из-за карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса, даты завершения этих аукционов были отложены. Ни одна компания не резервировала объемы, связанные с расширением трубопровода. На этом этапе рынок отреагировал негативно".

По словам Гейдарова, он ожидал положительных результатов от рыночного тестирования, объявленного в 2019 году: "Я надеялся, что рынок отреагирует положительно. Но на это были разные причины - карантин, восстановление экономики низкими темпами и нежелание потенциальных продавцов и покупателей газа брать на себя долгосрочные обязательства".

Представитель TAP сказал, что консорциум начал тестирование рынка в 2021 году в связи с расширением трубопровода: "Рыночное тестирование проводится в два основных этапа: необязательный этап, который начался 12 июля 2021 года, и обязательный этап, который начнется не раньше лета следующего года. В настоящее время продолжается необязательный этап. Пока участники рынка высказывают свое мнение, и они могут зарезервировать дополнительные объемы без каких-либо обязательств. Затем начнется обязательный этап. То есть процесс регулируется в полном соответствии с законодательством Европейской комиссии".

Однако М.Гейдаров отметил, что в настоящее время рынок использует объемы TAP на краткосрочной основе: "Еще одна причина, по которой потенциальные покупатели и продавцы не используют объемы трубопровода в долгосрочной перспективе, заключается в том, что Еврокомиссия предусматривает принятие новых законодательных актов "Об энергетическом переходе", "О возобновляемых источниках энергии" и "О сокращении выбросов углеводородов в атмосферу". Кроме того, статус природного газа пока не уточнен, и в Европе ведутся дискуссии по этому поводу. Сегодня существует немало сторонников того, чтобы газовые проекты не получали финансовой поддержки со стороны Еврокомиссии. Их оппоненты отмечают, что природный газ будет необходим в переходный период. По всем этим вопросам участники рынка пытаются найти компромисс. Все это создает неопределенность для покупателей и перевозчиков, и для рынка в целом", - подчеркнул Гейдаров.

Однако представитель TAP настроен позитивно: "Такие аукционы будут проводиться каждые два года. Уже начались торги на 2021 год, они запланированы и на 2023 год".

Отметим, что на первоначальном этапе по TAP планируется транспортировать в Италию 8 млрд кубометров, в Грецию - 1 млрд кубометров, в Албанию - 1 млрд кубометров азербайджанского природного газа. На последующих этапах пропускная способность трубопровода будет увеличена до 20 млрд кубометров.

TAP транспортирует природный газ из месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод , протяженность которого составляет 878 км, на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

С 31 декабря 2020 года (начало поставок азербайджанского газа в Европу) по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода газопровода на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.