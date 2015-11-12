​TAP стал самым крупным инвестиционным проектом Греции

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Начало строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) запланировано на апрель 2016 года. Как передает Report со ссылкой на греческие СМИ, об этом сообщили в консорциуме TAP.

По информации, посредством этого проекта в Грецию инвестирована самая крупная сумма за последние несколько лет в объеме примерно 1,5 млрд. евро.

Немецкая металлургическая и технологическая компания Mannesmann уже заключила локальные контракты по проекту. Среди этих компаний есть и греческая Corinth Pipeworks, которая предлагает более дешевые поставки и транспортные расходы.

Консорциум выразил уверенность в устранении проблем с выдачей лицензий на начало строительных работ, в частности, успешное завершение переговоров по данному вопросу с министерством энергетики Греции.

Отметим, что в проекте TAP доля участия каждой из компаний BP, SOCAR и Statoil составляет 20%, Fluxys - 19%, Enagas - 16%, Axpo - 5%.

Напомним, что первые поставки азербайджанского газа по трубопроводу TAP в Европу запланированы на 2020 год.