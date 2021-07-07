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TAP сдаст в эксплуатацию первую точку выхода газа в Албании

TAP сдаст в эксплуатацию первую точку выхода газа в Албании Консорциум TAP АG (Трансадриатический трубопровод), Министерство инфраструктуры и энергетики Албании и Albgaz Sh.a. подписали Соглашение о сотрудничестве по передаче точки выхода газа Fier South, которую TAP спроектирует, закупит и построит.
Энергетика
7 июля 2021 г. 14:46
TAP сдаст в эксплуатацию первую точку выхода газа в Албании

Консорциум TAP АG (Трансадриатический трубопровод), Министерство инфраструктуры и энергетики Албании и Albgaz Sh.a. подписали Соглашение о сотрудничестве по передаче точки выхода газа Fier South, которую TAP спроектирует, закупит и построит.

Об этом сообщает Report со ссылкой на консорциум.

В соответствии с соглашением, как только строительство объекта Fier South будет завершено, точка выхода будет передана албанскому государству и будет полностью принадлежать, управляться и эксплуатироваться правительством Албании.

Новый объект является важным этапом в газификации Албании, поскольку соединит транспортную систему TAP и будущую газовую инфраструктуру в Албании.

Новая точка выхода газа в Фиери станет стратегической точкой доступа Албании и Западных Балкан к запасам газа в Каспийском регионе. Она будет построена за пределами компрессорной станции TAP в Фиери, иметь возможность расширения производственной мощности и двунаправленного потока. Точка выхода газа, построенная TAP, также будет включать оборудование для понижения давления и фискальных измерений.

Точка выхода газа в Фиери усиливает роль TAP в регионе Западных Балкан не только как надежного оператора передающей системы (TSO), но и как активного партнера в процессе перехода энергетики Европы.

TAP транспортирует природный газ из месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

С 31 декабря 2020 года, в первый день начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода газопровода на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

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Версия на английском языке TAP to construct first gas exit point in Albania
Версия на азербайджанском языке TAP Albaniyada ilk qaz çıxışı nöqtəsini istifadəyə verəcək

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