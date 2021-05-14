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TAP проведет тендер на закупку газа для операционной деятельности

TAP проведет тендер на закупку газа для операционной деятельности Операционный консорциум Трансадриатического газопровода (TAP) опубликует 17 мая приглашение к участию в тендере на закупку газа для своей операционной деятельности, включая обеспечение топливом компрессорных станций.
Энергетика
14 мая 2021 г. 12:38
TAP проведет тендер на закупку газа для операционной деятельности

Операционный консорциум Трансадриатического газопровода (TAP) опубликует 17 мая приглашение к участию в тендере на закупку газа для своей операционной деятельности, включая обеспечение топливом компрессорных станций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В заявлении TAP говорится, что период поставок - с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года: “Точки поставки - это точка подключения в Мелендуньо в Италии, точка повторной поставки Snam Rete Gas в Мелендуньо, которая является точкой подключения в Неа-Месимврия в Греции и виртуальная торговая точка TAP (VTP)”.

TAP провела первый тендер на закупку газа для эксплуатационных целей в июне 2020 года.

Отметим, что TAP транспортирует природный газ из месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

С 31 декабря 2020 года, в первый день начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода газопровода на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

Акционерами TAP являются SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).

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Версия на английском языке TAP to hold another tender to purchase gas for operational purposes
Версия на азербайджанском языке TAP əməliyyat məqsədli qaz almaq üçün növbəti tender keçirəcək

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