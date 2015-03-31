​TAP: Проект реализуется согласно графику

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ "Министр производственной реформы, экологии и энергетики Греции Панайотис Лафазанис на последней встрече с управляющим директором TAP Яном Брэдшоу сказал, что он поддерживает проект TAP в настоящем формате". Об этом заявила Report специалист Управления по связям с общественностью TAP Симина Марка (Simina Marca). С.Марка отметила, что предложение об изменении территории, по которой пройдет TAP, не стоит на повестке дня.

"Работы по проекту в Греции проводятся согласно графику. Кроме того, TAP остается верен принципам безопасности проживающего вблизи трубопровода населения и охраны окружающей среды", - подчеркнула С.Марка.