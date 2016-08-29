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    TAP приветствует подписание меморандума о взаимопонимании по IAP

    TAP верен принципу упрощения подсоединения к ключевой газовой инфраструктуре региона

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Консорциум TAP-AG приветствует подписание меморандума о взаимопонимании по проекту строительства Ионическо-Адриатического газопровода (IAP) Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), Хорватией, Албанией, Боснией и Герцеговиной и Черногорией.

    Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте TAP.

    Исполнительный директор TAP Ян Бредшоу отметил, что меморандум способствует усилению энергетического сотрудничества по Юго-Восточной Европе.

    По его словам, это является важным шагом на пути к диверсификации и энергетической безопасности региона: "TAP по-прежнему верен принципу упрощения подсоединения к ключевой газовой инфраструктуре региона, включая Ионическо-Адриатический трубопровод и интерконнектор Греция-Болгария (IGB)".

    Отметим, что подписание документа по проекту строительства Ионическо-Адриатического газопровода (IAP) состоялось 26 августа в рамках форума в Дубровнике. На церемонии подписания от имени SOCAR принял участие исполнительный директор SOCAR Balkan Мурад Гейдаров. 

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