TAP приветствует подписание меморандума о взаимопонимании по IAP

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Консорциум TAP-AG приветствует подписание меморандума о взаимопонимании по проекту строительства Ионическо-Адриатического газопровода (IAP) Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), Хорватией, Албанией, Боснией и Герцеговиной и Черногорией.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте TAP.

Исполнительный директор TAP Ян Бредшоу отметил, что меморандум способствует усилению энергетического сотрудничества по Юго-Восточной Европе.

По его словам, это является важным шагом на пути к диверсификации и энергетической безопасности региона: "TAP по-прежнему верен принципу упрощения подсоединения к ключевой газовой инфраструктуре региона, включая Ионическо-Адриатический трубопровод и интерконнектор Греция-Болгария (IGB)".

Отметим, что подписание документа по проекту строительства Ионическо-Адриатического газопровода (IAP) состоялось 26 августа в рамках форума в Дубровнике. На церемонии подписания от имени SOCAR принял участие исполнительный директор SOCAR Balkan Мурад Гейдаров.