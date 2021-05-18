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TAP предлагает 3 сценария расширения мощностей трубопровода

TAP предлагает 3 сценария расширения мощностей трубопровода "TAP предлагает рынку надежный долгосрочный потенциал, и мы с нетерпением ждем предложений в течение летнего периода"
Энергетика
18 мая 2021 г. 14:35
TAP предлагает 3 сценария расширения мощностей трубопровода

Консорциум TAP AG в настоящее время предлагает три сценария расширения пропускной способности трубопровода.

Как передает Report, об этом сообщила коммерческий директор консорциума Мария Савова.

"В настоящее время TAP предлагает три сценария расширения: ограниченное расширение (около 14,4 млрд кубометров в год), частичное расширение (около 17,1 млрд кубометров в год) и полное расширение (около 20 млрд кубометров в год).

Благодаря открытому, прозрачному и не допускающему дискриминацию процессу рыночного тестирования, TAP предлагает рынку надежный долгосрочный потенциал, и мы с нетерпением ждем предложений в течение летнего периода", - сказала она.

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Версия на английском языке TAP offers three scenarios for expansion of transportation capacity
Версия на азербайджанском языке TAP kəmərin ötürücülük gücünü 3 ssenari üzrə genişləndirməyi təklif edir

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