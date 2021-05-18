TAP предлагает 3 сценария расширения мощностей трубопровода

"TAP предлагает рынку надежный долгосрочный потенциал, и мы с нетерпением ждем предложений в течение летнего периода"

Консорциум TAP AG в настоящее время предлагает три сценария расширения пропускной способности трубопровода.

Как передает Report, об этом сообщила коммерческий директор консорциума Мария Савова.

"В настоящее время TAP предлагает три сценария расширения: ограниченное расширение (около 14,4 млрд кубометров в год), частичное расширение (около 17,1 млрд кубометров в год) и полное расширение (около 20 млрд кубометров в год).

Благодаря открытому, прозрачному и не допускающему дискриминацию процессу рыночного тестирования, TAP предлагает рынку надежный долгосрочный потенциал, и мы с нетерпением ждем предложений в течение летнего периода", - сказала она.