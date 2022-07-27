TAP объявляет тендер на закупку газа для операционной деятельности

Первого августа консорциум TAP (Трансадриатический трубопровод) объявит тендер на закупку газа, необходимого для обеспечения операционной деятельности, в том числе для использования на компрессорных станциях.

Как передает Report со ссылкой на сообщение консорциума, объявление о торгах будет содержать все условия для участники торгов, которые они должны принять, чтобы представить свое предложение. На этапе предварительного квалификационного отбора заинтересованные стороны также смогут заполнить форму «Выражение заинтересованности» (EOI — Expression of Interest) на веб-сайте TAP, чтобы запросить полную документацию.

Согласно условиям тендера: