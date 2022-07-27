TAP объявляет тендер на закупку газа для операционной деятельности

Первого августа консорциум TAP (Трансадриатический трубопровод) объявит тендер на закупку газа, необходимого для обеспечения операционной деятельности, в том числе для использования на компрессорных станциях.
Как передает Report со ссылкой на сообщение консорциума, объявление о торгах будет содержать все условия для участники торгов, которые они должны принять, чтобы представить свое предложение. На этапе предварительного квалификационного отбора заинтересованные стороны также смогут заполнить форму «Выражение заинтересованности» (EOI — Expression of Interest) на веб-сайте TAP, чтобы запросить полную документацию.
Согласно условиям тендера:
- Срок поставки: с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года
- Точки повторной доставки:
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- Соединение Мелендуньо в Италии;
- Пункт перекачки Snam Rete Gas в Мелендуньо;
- Соединение Nea Mesimvria в Греции;
- Виртуальный торговый пункт TAP (VTP), доступный для грузоотправителей TAP, которые имеют твердые транспортные возможности на отчетный период.
Напомним, что это третий тендер, организованный TAP с целью закупки газа. Первые два, связанные с закупкой газа, необходимого для обеспечения операционной деятельности, фактически были запущены в июне 2020 года и мае 2021 года.
TAP транспортирует природный газ с гигантского месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод протяженностью 878 км соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP) на турецко-греческой границе в Кипое, пересекает Грецию, Албанию и Адриатическое море, прежде чем приземлиться в Италии. С начала коммерческой эксплуатации газопровод уже транспортировал в Европу более 12 млрд кубометров газа (из них более 10 млрд кубометров в Италию и более 2 млрд кубометров в Грецию и Болгарию).
ТАР способствует поставкам газа в страны Юго-Восточной Европы, в том числе за счет строительства возможных соединительных трубопроводов. В частности, Болгария сможет покрыть значительную долю своего общего спроса на газ через TAP после начала коммерческой эксплуатации интерконнектора Греция-Болгария (IGB). Точки выхода TAP в Греции и Албании, а также в Италии открывают многочисленные возможности для европейских рынков по получению дополнительных объемов газа, поступающего из Азербайджана.
Заключительный участок Южного газового коридора ТАР имеет особое значение для Европы, укрепляя ее энергетическую безопасность, диверсификацию поставок и процесс декарбонизации.
Акционерами TAP являются BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).