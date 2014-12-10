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    ​TAP объявил новый тендер

    Согласно условиям тендера, на трубопроводе будут установлены 55 клапанов размером 48 и 36 дюймов

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Объявлен новый тендер по очередной стадии работ по проекту строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) в целях установления объемных клапанов и насосов, а также регулирующих механизмов. Как сообщает Report, об этом говорится в официальном пресс-релизе компании. 

    Согласно условиям тендера, на трубопроводе будут установлены 55 клапанов размером 48 и 36 дюймов класса 600 и 900.

    Финансовый директор консорциума Кнут Стейнар Квиндесланд сделал заявление по данному вопросу и перечислил страны, где будут установлены эти сооружения: "Клапаны и управляющие механизмы являются основной частью трубопровода. Поэтому важно качественное, аккуратное и быстрое проведение работ. Клапаны и механизмы, поставляемые компанией-подрядчиком, будут установлены в части трубопровода, проходящей через Грецию, Италию и Албанию. 

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