​TAP направил приглашения в компании для строительства трубопровода в оффшорных зонах

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Консорциум TAP AG в мае этого года объявит тендер на строительство трубопровода длиною 150 км, который будет проходить под Адриатическим морем. Как сообщили Report в центральном офисе TAP, трубопровод будет проложен на глубине 820 метров. В компании уже направлены приглашения на участие в тендере.

На первом этапе будут реализованы работы по инжинирингу, строительству, снабжению и установке 36-дюймовых труб (EPCI) между Албанией и Южной Италией. Также компания будет проводить инфраструктурные работы на границе двух стран, разработку морского дна и др.

На втором этапе будут проводиться работы по изоляции подводных труб, которые реализуются в три этапа.

Подробности контракта можно найти в электронном издании Европейского Союза TED (Tenders Electron Daily).

Директор по закупкам TAP Кнут Штайнар Квиндесланд выразил свои мысли по поводу первичного соглашения: "Я рад пригласить компании в этот проект. TAP останется верен политике охраны труда, защиты окружающей среды и принципу нулевого ущерба".

Напомним, что BP, SOCAR и Statoil контролируют по 20% акций TAP, Fluxys- 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.