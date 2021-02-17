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TAP изменит правила игры с точки зрения диверсификации

TAP изменит правила игры с точки зрения диверсификации По оценкам S&P Global Platts Analytics, в январе этого года на долю TAP пришлось 3,4% от общей доли поставок газа в Италию
Энергетика
17 февраля 2021 г. 17:00
TAP изменит правила игры с точки зрения диверсификации

В настоящее время только 10 млрд кубометров газа в год поступают в Европу по TAP, что довольно "скромный" объем по сравнению с общим европейским спросом на газ.

Как передает Report, об этом сообщил вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров на вебинаре, организованном Atlantic Council.

"Это не меняет правила игры с точки зрения объема, но это меняет правила игры с точки зрения диверсификации поставщиков. В этом его уникальная энергетическая безопасность и геополитический вклад", - сказал он.

Он также отметил, что это помогло увеличить ликвидность на итальянских виртуальных торговых точках: "Итальянский рынок долгое время был неликвидным, и цены на "Виртуальной торговой точке" (PVC) были выше, чем в других центрах континентальной Европы".

"Ликвидность улучшилась, а это означает, что оценки "Виртуальной торговой точки" теперь являются более надежным ориентиром для итальянской цены", - сказал он.

По оценкам S&P Global Platts Analytics, в январе этого года на долю TAP пришлось 3,4% от общей доли поставок газа в Италию.

Напомним, что в будущем газ также может транспортироваться в Балканский регион по "Южному газовому коридору" (ЮГК). К Западным Балканам относятся такие страны, как Албания, Босния и Герцеговина, Монтенегро, Северная Македония и Косово.

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