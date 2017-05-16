TAP инвестирует 850 тыс. евро в очистку пляжей и защиту береговой линии в Италии

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Консорциум TAP выделит 850 тыс. евро на работы по очистке пляжей и защите от эррозии береговой линии протяженностью 30 км в городе Мелендуньо провинции Лечче в регионе Апулия Италии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на консорциум, реализующий проект Трансадриатического трубопровода (TAP).

По информации, работы по реализации проекта идут по графику, завершено 38% работ.

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в начале 2020 года. BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.